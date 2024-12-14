2024-12-14 17:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت شرطة ميسان، السيطرة على حريق اندلع لمفروشات، في إحدى قاعات سجن العمارة المركزي. وقال قائد الشرطة، اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، إنه “في حدود الساعة الثانية عشر بعد الظهر حدث حريق بسيط داخل احدى القاعات التابعة لسجن العمارة المركزي مما استدعى تدخل عجلات مديرية الدفاع المدني والسيطرة عليه دون اي حادث يذكر”. واضاف، ان […]

ظهرت المقالة لم يهرب أحد.. “حريق بطانيات” في سجن العمارة المركزي أولاً على ايشان.



