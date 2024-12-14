"مدمن مخدرات" يقدم على الانتحار جنوبي العراق

2024-12-14 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، أن شخصا اقدم على الانتحار وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة سلك كهرباء داخل منزله بمنطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار بسبب تعاطي الشاب مواد مخدرة خلال الفترة الماضية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".