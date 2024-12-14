2024-12-14 18:18:04 - المصدر: ايشان

في مغازلة علنية لما يعرف بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع الملقب بـ “أبو محمد الجولاني”، سابقاً، حيث أحنى لحيته باللون السمائي، مستبعداً أي صراع مع الكيان. وقال الشرع في اصريحات نقلتها وسائل إعلام: “لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل ولسنا حمل معركة معها”. وأضاف: “أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا […]

ظهرت المقالة الجولاني “يحني لحيته” بالسمائي ويعلنها: لا نريد صراعاً مع إسرائيل أولاً على ايشان.



