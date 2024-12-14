2024-12-14 18:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني وماكرون

يتبع..





تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما التطورات الحاصلة في سوريا.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، مشيراً إلى ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهماً لأمن المنطقة واستقرارها.





من جانبه، اكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بأمن واستقرار العراق والوقوف إلى جنبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب، مؤكداً دور العراق المحوري في المنطقة.





وتناول الاتصال تطورات المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ووجوب بذل جهود مضاعفة في سبيل إيقاف معاناة الفلسطينيين، بجانب الحرص على إدامة وقف إطلاق النار في لبنان.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

14- كانون الأول-2024