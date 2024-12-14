موعد انتهاء موجة الغبار في العراق

2024-12-14 18:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، زوال موجة الغبار مساء اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، فيما حددت المناطق الأكثر تأثرا بحركة الريح وتصاعد الغبار.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "حركة الغبار بدأت اليوم عند الساعة التاسعة صباحا من شمال غرب محافظة نينوى والبادية السورية من جنوب الحسكة، بالإضافة إلى تصاعد غبار في منطقة البعاج في قضاء سنجار"، مبينا، أن "المناطق التي تأثرت بحركة الريح هي المناطق الصحراوية المفتوحة".

وأضاف أن "طريق البعاج شهد بعض الحوادث المرورية جراء تصاعد الغبار بشكل كثيف"، موضحا، أن "الغبار وصل إلى العاصمة بغداد وسيزول تدريجيا مساء اليوم".