النقل تعلن نسب انجاز جديدة في مشروع طريق التنمية

2024-12-14 18:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

‏أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، عن نسب الإنجاز لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي والذي من المزمع افتتاحه عام 2029.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "طريق التنمية الستراتيجي الذي ستكتمل المرحلة الأولى منه في عام 2029، تم الشروع بعمليات للمسح الطوبوغرافي الدقيق والتي وصلت من الفاو إلى جنوب شرق محطة النجف الاشرف، حيث تم إجراء مسح طوبوغرافي دقيق للمناطق المرتبطة بمحطات المسافرين، ومحطات الحاويات، ومحطات التخزين، والعبّارات التي تشمل الجداول والأنهار وأن المسح الطوبوغرافي يتم باستخدام صور جوية وأجهزة مساحية متصلة بالأقمار الصناعية "الستلايت" لضمان دقة عالية".

وأضافت أن "المساحة تتراوح بين 5 ملم إلى 10 ملم، ويشمل المسح جميع التفاصيل المتعلقة بالموقع لضمان التخطيط السليم لكل جزء من المشروع، وان عمليات المسح الطوبوغرافي من المقرر ان يتم استكمالها الى الحدود التركية وضمن الجداول الزمنية المثبتة"، مؤكدة أن "نسب الانجاز لمرحلة التصاميم التفصيلية للخط السككي وصلت إلى 64% والطريق البري 60% بينما بلغت نسب الانجاز التراكمي للتصاميم التفصيلية للمشروع 63%".

وأوضحت الوزارة أن "طريق التنمية يبعد حسب التصاميم بمسافة تتيح فرص لربط المحافظات بمحطات المشروع والاستفادة من جانبي الطريق، والممر بين الخطين السككي والبري، فيما سيتم الاستفادة من ميناء الفاو الذي سيتم تشغيله عام 2025 كمرحلة أولى، باعتباره محطة بحرية اقتصادية للمشروع إضافة إلى وجود المدينة الصناعية والتي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط".