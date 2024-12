2024-12-14 18:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما التطورات الحاصلة في سوريا. وأكد السوداني خلال الاتصال: “أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية”، مشيراً إلى …

The post اتصال هاتفي بين السوداني وماكرون: بحث هذه الملفات first appeared on Observer Iraq.