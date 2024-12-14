2024-12-14 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

‏شفقنيوز/ التحق يوم السبت، 8 محترفين بصفوف المنتخب العراقي لكرة القدم، في معسكرهبالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لبطولة خليجي 26 المقررة في الكويت الأسبوعالمقبل.

‏وقالالمنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد، لوكالة شقق نيوز، إن "8 محترفين التحقوالقائمة المنتخب العراقي اليوم قادمين من أنديتهم بغية الانضمام لتدريبات المنتخبفي معسكري التدريبي في قطر.

‏وأضافعماد، أن المحترفين هم: ريبين سولاقا وكميل سعد ومهند جعاز واحمد ياسين ولوكاسشليمون وامين الحموي وادم طالب ويوسف أمين، موضحاً أن وفد المنتخب بلاعبيه الذينيلعبون في دوري نجوم العراق وصلوا الى قطر اليوم للبدء بالتدريبات استعداد لبطولةخليجي الكويت المقررة انطلاقها يوم 21 من الشهر الحالي.

وتألفت القائمةُ التي استدعاهاكاساس لتمثيل المنتخب العراقي في خليجي 26 في الكويت من (27) لاعباً وهم: جلالحسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، عليفائز، ميرخاس دوسكي، مهند جعاز، مصطفى سعدون، هه لو فائق، أمير العماري ، سعد عبدالأمير ، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، علي جاسم ، بيتر كوركيس، يوسفأمين، أمين الحموي، ماركو فرج، علي يوسف، مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش،زيدان إقبال.