وزير الخارجية: طرحنا ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا

2024-12-14 19:25:02 - المصدر: واع

العقبة – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق طرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا.وقال حسين في مؤتمر مشترك مع وزراء خارجية (الأردن، تركيا، مصر)- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوضع في سوريا يهم العراقيين كافة"، مبينا، أن "استقرار سوريا أمنيا وسياسيا له انعكاس على استقرار العراق، ولهذا طرحنا ورقة شاملة تتضمن خطة عمل لمستقبل سوريا".وأضاف، أن "اجتماع اليوم كان للدول المؤثرة والمتأثرة في الوضع السوري وأكدنا بأننا لا نريد ليبيا ثانية في المنطقة"، مبينا، أن "المؤتمر أكد على العمل لخلق حالة من الاستقرار في سوريا".وأشار إلى، أنه "يجب أن يكون النظام في سوريا شاملاً لجميع المكونات الموجودة في سوريا واحترام حقوق الإنسان والمرأة"، مبينا، أن "العملية السياسية في سوريا يجب أن تتسم بالحفاظ على حقوق السوريين وعدم اتخاذ أي سياسة إقصائية تجاه المكونات الأخرى".وتابع، أنه "من المهم خلق حالة من الاستقرار في سوريا وعودة اللاجئين إلى سوريا".