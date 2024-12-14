رئيس الوزراء يؤكد ضرورة قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري

2024-12-14 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري، فيما بين أهمية تظافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات الحاصلة في سوريا".وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- على "أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية"، مشيراً إلى "ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهماً لأمن المنطقة واستقرارها".من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي- حسب البيان- على "التزام بلاده بأمن واستقرار العراق والوقوف إلى جنبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب"، مؤكداً، "دور العراق المحوري في المنطقة".وأضاف البيان، أن "الاتصال تناول تطورات المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ووجوب بذل جهود مضاعفة في سبيل إيقاف معاناة الفلسطينيين، بجانب الحرص على إدامة وقف إطلاق النار في لبنان".