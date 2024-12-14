2024-12-14 19:36:04 - المصدر: ايشان

بعد سيطرة الفصائل السورية على مفاصل الحكم في دمشق، بدأت شرارة مقاومة مشروع قائدها العام الملقب بـ “أبو محمد الجولاني”، تشتعل من مسلحين قد يكونون تابعين لنظام الأسد. وبحسب ما تسمي نفسها بـ “إدارة العمليات العسكرية السورية”، فإن ثلاثة عناصر من فصائلها قتلوا وأصيب 14 آخرين في اللاذقية. وتقول إدارة العمليات، إن “مقتل وإصابة […]

ظهرت المقالة مقاومة “مشروع الجولاني” تشتعل.. مقتل وإصابة 17 عنصراً من الفصائل المسلحة باللاذقية أولاً على ايشان.



