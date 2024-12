2024-12-14 19:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:شهدت أسواق مدينة الناصرية في الآونة الأخيرة إقبالا ملحوظا على المدافئ الكهربائية والزيتية، حيث تصدرت هذه الأنواع قائمة المدافئ الأكثر طلبا خلال فصل الشتاء. هذا التحول جاء بعد تراجع كبير في الطلب على المدافئ النفطية مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح محمد فؤاد صاحب محل بيع المدافئ لشبكة اخبار الناصرية،...

The post بالصور: تزايد الإقبال على المدافئ الكهربائية والزيتية في أسواق الناصرية بدلا من النفطية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.