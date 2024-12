اعتقال 11 شخصا وضبط أسلحتهم إثر مشاجرة مسلحة في جنوب الناصرية

2024-12-14 19:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة ذي قار اليوم السبت، عن اعتقال 11 متهما إثر مشاجرة مسلحة وقعت في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية، وضبط كمية من الأسلحة. وأوضح مصدر في الشرطة لشبكة أخبار الناصرية، أن قوة أمنية مشتركة من فوج التكتيك والشرطة الاتحادية وسرية سوات تمكنت من إلقاء القبض...

