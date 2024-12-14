رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى دعم السوريين في إعادة بناء بلدهم

2024-12-14 20:00:15 - المصدر: كونا

بغداد - 14 - 12 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت إلى ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين في تحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم.جاء ذلك أثناء اتصال هاتفي أجراه السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما التطورات الأخيرة في سوريا.ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني دعوته إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية في سوريا مؤكدا ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري مع التأكيد على سلامة ووحدة الاراضي السورية.ومن جانبه جدد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بضمان أمن العراق واستقراره والوقوف إلى جانبه أمام مختلف التحديات خصوصا مكافحة الإرهاب مشيرا إلى ما وصفه ب"دور العراق المحوري في المنطقة".كما تناول الاتصال تطورات الاوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة ووجوب بذل جهود مضاعفة لإيقاف معاناة الشعب الفلسطيني والحرص على إدامة إيقاف إطلاق النار في لبنان. (النهاية) ع ح ه / أ م س