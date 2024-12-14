الشيخ قاسم: أفشلنا هدف العدو في القضاء على المقاومة وسحقها
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم:
الشيخ قاسم: كنا نتوقع حصول العدوان الإسرائيلي على لبنان في أي لحظة لكن لم نكن نعلم التوقيت وهذا كان قبل طوفان الأقصى وبعده
الشيخ قاسم: العدو يريد إلغاء أي مقاومة تقف بوجه مشروعه التوسعي على مستوى كل المنطقة
الشيخ قاسم: أفشلنا هدف العدو في القضاء على المقاومة وسحقها وهّجرنا المستوطنين وما أنجزه العدو هو إيلامنا بقتل قادتنا
الشيخ قاسم: العدو أدرك أن الأفق في مواجهة مقاومة حزب الله مسدود فذهب إلى اتفاق إيقاف العدوان
الشيخ قاسم: العدوان هو المشكلة وليست المقاومة هي المشكلة
الشيخ قاسم: المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي بالقضاء على حزب الله وإعادة المستوطنين بلا اتفاق
الشيخ قاسم: هيهات أن نستسلم وهيهات أن نكون أذلة
الشيخ قاسم: الحمدلله الذي ثبتنا وجعلنا الأعلى ومكننا من أن ننجز هذه المواجهة بانتصار حقيقي