2024-12-14 20:00:23 - المصدر: الفرات نيوز

كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم:



الشيخ قاسم: كنا نتوقع حصول العدوان الإسرائيلي على لبنان في أي لحظة لكن لم نكن نعلم التوقيت وهذا كان قبل طوفان الأقصى وبعده

الشيخ قاسم: العدو يريد إلغاء أي مقاومة تقف بوجه مشروعه التوسعي على مستوى كل المنطقة

الشيخ قاسم: أفشلنا هدف العدو في القضاء على المقاومة وسحقها وهّجرنا المستوطنين وما أنجزه العدو هو إيلامنا بقتل قادتنا

الشيخ قاسم: العدو أدرك أن الأفق في مواجهة مقاومة حزب الله مسدود فذهب إلى اتفاق إيقاف العدوان

الشيخ قاسم: العدوان هو المشكلة وليست المقاومة هي المشكلة

الشيخ قاسم: المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي بالقضاء على حزب الله وإعادة المستوطنين بلا اتفاق

الشيخ قاسم: هيهات أن نستسلم وهيهات أن نكون أذلة

الشيخ قاسم: الحمدلله الذي ثبتنا وجعلنا الأعلى ومكننا من أن ننجز هذه المواجهة بانتصار حقيقي