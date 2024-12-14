كاتبة قطرية: العروض العراقية في مهرجان بغداد للمسرح مؤثرة وشخصت التحديات

2024-12-14 20:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت الكاتبة القطرية مها حميد، اليوم السبت، أن مهرجان بغداد الدولي للمسرح تضمن عروضاً من شأنها الارتقاء بذائقة المتلقي، فيما أشارت إلى أن العروض العراقية كانت مؤثرة وعكست هموم المجتمع وشخصت التحديات.وقالت حميد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاهدة العروض المسرحية في مهرجان بغداد الدولي للمسرح تسهم في الارتقاء بذائقة المتلقي"، مشيرة إلى، أن "المهرجانات المسرحية توفر فرصة للتعرف على أساليب وتقنيات جديدة، إلى جانب الأزياء والموسيقى التي ترافق العروض، فضلا عن تحقيق لقاءات مع فنانين يثرون المخيلة".وأضافت، "هذه هي مشاركتي الثانية في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، وقد تأثرت بالعروض العراقية بشكل خاص؛ لما تحمله من مواضيع تعكس هموم المجتمع وتشخيصها للتحديات، والكاتب العراقي يمتلك مساحة واسعة للتعبير، وتراكمات الماضي توفر للمخرج آفاقاً جديدة للإبداع".وتابعت، أنه "سبق أن اشتغلت على مسرحية بعنوان (رؤية عالم 2030) خلال بطولة كأس العالم، والتي فازت بجائزة أفضل نص في الدوحة، كما شاركت في مهرجان الطفل في دبي بمسرحية (سلوم والبوكيمون)، و لدي رواية اجتماعية بعنوان (وجهان للثمرة) طبعتها العام الماضي في الكويت".