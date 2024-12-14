إلقاء القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار في أربيل

2024-12-14 20:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتمديرية أسايش أربيل، يوم السبت، القاء القبض على متهمين إثنين بإطلاق النار، فيالمحافظة.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل،القي القبض على متهمين باسماء (ك،ح،م) و (ح،ع،ا) بتهمة اطلاق الرصاص بسلاح غيرمرخص وتصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعية".

وأضافتأن "أحد المتهمين وهو تحت تاثير المواد المخدرة قام بتعذيب مواطن من ذويالاحتياجات الخاصة وقام بتصويره و نشر الفيديو، وكذلك قام ببعض جرائم السرقة".