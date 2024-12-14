مصرع 3 أطفال واعتقال 11 شخصا شاركوا بنزاع عشائري جنوبي العراق

2024-12-14 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل حوادث أمنيةعدة في محافظة ذي قار، بينها اندلاع نزاع عشائري جنوبي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "ناحية الفضليةجنوبي المحافظة سجلت اندلاع نزاع عشائري بين أفراد عشيرة العساكرة بسبب خلافاتسابقة، حيث داهمت القوات الأمنية منطقة الحادث وقامت باعتقال 11 شخصاً شاركبالحادث ومصادرة أسلحة نارية نوع (جي سي)".

وأضاف أن "المحافظة سجلت وفاة طفل في قرية الطوگيةبقضاء قلعة سكر شمال ذي قار، عمره عامين بسبب حادث دهس، فيما توفي طفل آخر عمره 6أعوام في حي الروضة بقضاء الدواية شمال شرق المحافظة نتيجة سقوط سياج منزلهالخارجي عليه".

وأشار المصدر، إلى أن "طفلا ثالثا عمره عامين توفيفي حادث غرق بجدول بزل بقرية السرحان في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز محافظةذي قار".