نائب: تمديد الحظر على الطيران العراقي في الأجواء الاوربية

2024-12-14 20:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، اليوم السبت، تمديد الحظر الأوروبي على الطيران العراقي لمدة 6 أشهر. وقال عبد الجبار، في تدوينة على أكس تابعتها “عراق اوبزيرفر”، إن “الحظر الجوي يتمدد 6 اشهر جديدة على شركتي الخطوط الجوية العراقية وفلاي بغداد في الأجواء الاوربية”. وأضاف، أن “الحظر وقع على شركة الخطوط …

