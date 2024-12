امين حزب الله يحذر من مخطط "إسرائيلي" بعد سقوط الأسد

2024-12-14 20:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم السبت، إن إسرائيل دمرت كل الإمكانات الخاصة بالجيش السوري تحت عناوين مختلفة وهذا دليل على القرار التوسعي. وذكر قاسم، في كلمة له، إن "إسرائيل تريد التوسع في كل الدول العربية، ومن المهم إجراء قراءة معمقة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة". وأشار إلى أن […]

