2024-12-14 21:00:04 - المصدر: ايشان

قال أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في كلمة مساء السبت، إن ما حصل في سوريا هو سقوط النظام على يد قوى جديدة، معرباً عن أمله بأن تعد هذه القوى الكيان الصهيوني عدوًا وألا يطّبعوا معها. وذكر الشيخ قاسم، في كلمة متلفزة تابعتها منصة “إيشان”، أن “العدوان هو المشكلة وليست المواجهة هي المشكلة، […]

ظهرت المقالة الحزب يعلن موقفه تجاه سوريا: ننتظر النظام الجديد.. لا تكونوا مطبعين أولاً على ايشان.



