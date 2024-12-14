أنس الحجي: خطط سوريا لخطوط أنابيب النفط والغاز انتهت.. وهذا وضع الطاقة المتجددة

2024-12-14 21:00:05 - المصدر: الطاقة

بالنظر إلى الخرائط العالمية لحقول النفط، فمن المنطقي أن تصبح سوريا عاصمة أنابيب النفط والغاز في العالم، ولكن عصر خطوط الأنابيب انتهى الآن مع اتجاه الجميع إلى السفن وناقلات النفط والغاز المسال. ومن ثم، وفق مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الاحتمال الوحيد لاستمرار أنابيب النفط يوجد في العراق، الذي يواجه مشكلة كبيرة …

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