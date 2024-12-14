2024-12-14 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز لاعب المنتخب العراقي الرباع سلوان جاسم،وزن 109 كغم، يوم السبت، الوسام البرونزي في بطولة العالم برفع الاثقال المقامةحاليا منافساتها في العاصمة البحرينية المنامة بفعالية النتر، بعد أن حقق 220 كغم،فيما أحرز المركز الرابع عالمياً بالمجموع بعد أن حقق 396 كغم.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال محمد كاظم مزعل،خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الرباع جاسم احرز المركز السادس بفعالية الخطف بعدأن حقق 176 كغم، بالرغم من المنافسةالشرسة التي شهدتها البطولة والتي ضمت أغلب أبطال العالم باللعبة.

وأضاف مزعل، أن يوم غد الأحد، سيكون هناك نزال للرباع عليعمار وزن + 109 كغم، والذي من المؤمل أن يحقق النتائج المرجوة، كونه يعد أحد أبطالاللعبة عالمياً.