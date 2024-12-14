بأول هجوم مضاد.. مقتل 15 من مسلحي الجولاني بكمين في قرية المزيرعة ضمن منطقة جبلة بريف ‎اللاذقية

2024-12-14 21:00:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





في أول هجوم مضاد بعد سقوط بشار الأسد، قُتل 15 من عناصر هيئة تحرير الشام في كمين نفذه مسلحون في قرية المزيرعة بمنطقة جبلة بريف اللاذقية، وفقاً لمصادر سورية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحادثة أسفرت أيضاً عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.





وفي أعقاب هذا الهجوم، تم إعلان حالة النفير العام في كافة مناطق الساحل السوري.





يُذكر أن هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها شنّت هجوماً واسعاً في 27 نوفمبر، بدأ من شمال سوريا، وتمكنت من دخول دمشق في فجر الأحد، معلنة سقوط بشار الأسد بعد 13 عاماً من النزاع. كما تم تعيين محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، رئيساً للحكومة الانتقالية، ووعد بتأسيس "دولة قانون" وضمان "حقوق جميع المواطنين والطوائف"، رغم المخاوف التي أبدتها الدول الغربية



