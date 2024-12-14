الجبوري: بغداد تستضيف جلسة البرلمان العربي في نيسان 2025

2024-12-14 21:05:02 - المصدر: واع

القاهرة – واع – أحمد الصالحأكد نائب رئيس البرلمان العربي النائب أحمد الجبوري، اليوم السبت، أن بغداد ستستضيف جلسة البرلمان العربي في نيسان 2025، مشيرا إلى أن انعقاد القمة العربية في العاصمة أيضاً العام المقبل يعزز دور العراق المحوري في القضايا العربية والدولية.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصمة بغداد ستستضيف جلسة البرلمان العربي في نيسان المقبل 2025، والتي ستسبق انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد"، مبينا، أن "استضافة الجلسة والقمة العربية يعززان دور العراق المحوري في القضايا العربية والدولية".وأشار الجبوري إلى، أن "العراق بحكومته وبرلمانه وشعبه يدعم جميع القضايا العربية"، موضحا، أنه "في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية تم الإشارة إلى دعم مقترح العراق بإنشاء صندوق لإعمار غزة".وفي ما يتعلق بالشأن السوري، أوضح الجبوري، أن "البرلمان العربي أكد احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره عبر عملية سياسية تجري تحت إشراف الدول العربية والجامعة العربية والبرلمان العربي".وأضاف، أنه "تم رفض الصمت الدولي رفضا قاطعا إزاء الجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان وسوريا"، لافتا إلى، أن "البرلمان العربي داعم لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر قبض على المجرم بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ بسبب ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية".