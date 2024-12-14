رئيس الوزراء والسيد الحكيم يبحثان جهود تنفيذ البرنامج الحكومي

2024-12-14 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي بجميع مستهدفاته.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التداول بشأن الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، بجميع مستهدفاته التي تصب في تطوير الخدمات المقدمة، والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".وتابع البيان، أن "اللقاء تناول الأحداث الجارية في سوريا، والتأكيد على موقف العراق الذي يتركز على عدم التدخل في الشأن السوري، وأيضاً التأكيد على ضمّ مختلف المكونات في إدارة المرحلة الانتقالية هناك، وكذلك مناقشة جهود الحكومة في رفع قدرات قواتنا الأمنية والعسكرية، وتعزيز حماية الحدود ضدّ أي تهديد أمني، وبما يؤمن سلامة الأراضي العراقية وحفظ أمنها".