الرباع سلوان جاسم يحرز الوسام البرونزي في بطولة العالم

2024-12-14 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأحرز لاعب المنتخب العراقي الرباع سلوان جاسم، اليوم السبت، الوسام البرونزي في بطولة العالم لرفع الأثقال.وقالت اللجنة الأولمبية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لاعب المنتخب العراقي الرباع سلوان جاسم وزن 109 كغم أحرز الوسام البرونزي في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة منافساتها حاليا في العاصمة البحرينية المنامة بفعالية النتر بعد أن حقق 220 كغم، فيما أحرز المركز الرابع عالميا بالمجموع بعد أن حقق 396 كغم".وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال محمد كاظم مزعل- حسب البيان: إن "الرباع جاسم أحرز المركز السادس بفعالية الخطف بعد أن حقق 176 كغم بالرغم من المنافسة الشرسة التي شهدتها البطولة والتي ضمت أغلب أبطال العالم باللعبة".وأضاف، "سيشهد يوم غد الأحد نزال الرباع علي عمار وزن + 109 كغم والذي نأمل أن يحقق النتائج المرجوة كونه يعد أحد أبطال اللعبة عالميا".