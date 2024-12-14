الدوري الإنكليزي.. ليفربول يتعادل أمام فولهام

2024-12-14 21:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحسم التعادل الإيجابي 2-2 أحداث مباراة ليفربول وفولهام، التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أندرياس بيريرا هدف فولهام الأول في الدقيقة 11، وتم طرد روبرتسون، لاعب ليفربول، في الدقيقة 17 بعد تدخله على ويلسون ومنعه فرصة تسجيل الهدف الثاني لفولهام.فيما سجل كودي جاكبو هدف ليفربول الأول في الدقيقة 47 من زمن اللقاء بعد تمريرة من محمد صلاح، فيما عزز مونيز النتيجة لفولهام في الدقيقة 76، قبل أن يسجل جوتا هدف الريدز الثاني في الدقيقة 86 بعد تمريرة من نونيز.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، أما فولهام ارتفع إلى 24 نقطة في المركز التاسع.