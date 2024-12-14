السوداني للحكيم: موقف العراق يتركز على عدم التدخل في الشأن السوري

2024-12-14 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم السبت، أن موقف العراق يتركز على عدم التدخل في الشأن السوري.

وناقش الجانبان بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، بجميع مستهدفاته التي تصبّ في تطوير الخدمات المقدمة، والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول اللقاء الأحداث الجارية في سوريا، والتأكيد على موقف العراق الذي يتركز على عدم التدخل في الشأن السوري، وأيضاً التأكيد على ضمّ مختلف المكونات في إدارة المرحلة الانتقالية هناك، وكذلك مناقشة جهود الحكومة في رفع قدرات قواتنا الأمنية والعسكرية، وتعزيز حماية الحدود ضدّ أي تهديد أمني، وبما يؤمن سلامة الأراضي العراقية وحفظ أمنها.