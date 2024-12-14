2024-12-14 21:25:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، إنجاز ما نسبته 72% من مشروع ماء النجف - كوفة، مشيرة إلى خطوات عاجلة لتجاوز المعوقات وتسريع التنفيذ.وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في الوزارة، عمار عادل المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "زرنا محافظة النجف الأشرف لتفقد سير الأعمال في مشروع ماء النجف - كوفة، الذي تبلغ طاقته التصميمية 16 ألف متر مكعب في الساعة"، مشيرا إلى، أن "نسبة الإنجاز وصلت إلى 72%".وأضاف، أن "الوزارة وضعت خطة عاجلة بالتنسيق مع الدوائر المعنية في المحافظة لتجاوز العقبات، مع السعي لتشغيل الأجزاء المهمة أو نصف الطاقة التصميمية للمشروع خلال فصل الصيف المقبل لتلبية احتياجات الأحياء الشمالية".وأوضح، أن "غرفة عمليات مركزية برئاستنا ستتابع المشروع ميدانيا عبر اجتماعات وزيارات أسبوعية إلى موقع العمل لتقييم التقدم، بمشاركة الفريق الفني ودائرة المهندس المقيم في دائرة ماء النجف"، لافتا إلى، أن "المشروع ينفذ لأول مرة في العراق باستخدام تقنية بئر السحب، التي ستعتمد في المشاريع المستقبلية لتحسين مصادر المياه ومعالجة أزمة الشح المائي".من جهته، أكد محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي لـ(واع)، أن "زيارة المدير العام للمديرية العامة للماء في الوزارة، عمار عادل المالكي شهدت مناقشة أهمية تعزيز البنى التحتية للمحافظة، خاصة في قطاع المياه؛ لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الزائرين".وأضاف، أنه "تم بحث مشروع ماء النجف الكبير، الذي يعاني التلكؤ منذ عام 2011، وجرى الاتفاق على وضع خطة خاصة لتنفيذه، تبدأ بتشغيل جزئي، ثم استكمال مراحله تدريجيا".وتابع، "ناقشنا أيضا موضوع واردات المياه وآليات إدارتها لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، موضحا، أن "النجف الأشرف تحظى باهتمام خاص من الوزارة؛ نظرا لأهميتها الدينية".



