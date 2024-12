ما حقيقة الموقف في سجن العمارة المركزي؟

2024-12-14 21:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان/ عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بمفروشات، في إحدى قاعات سجن العمارة المركزي. وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “في حدود الساعة الثانية عشر بعد الظهر حدث حريق بسيط داخل إحدى القاعات التابعة لسجن العمارة المركزي مما استدعى لتدخل عجلات مديرية الدفاع المدني والسيطرة على …

