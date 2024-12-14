2024-12-14 22:09:04 - المصدر: ايشان

يبقى النازحون “مشرّدين” في المخيمات، رغم مرور عشر سنوات على معاناتهم، التي أحدثتها عصابات داعش، وطوال هذه المدّة، بقيَّ ساكنو المخيّمات، يواجهون حرارة الصيف اللاهبة، وشدّة برودة الشتاء، ولا توجد خدمات مقدّمة لهم، ليحملَّ عدد من النواب، وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، مسؤولية ألمهم. وزارة الهجرة، هي من نصيب بابليون، التي يتزعمها ريان الكلداني، وأظهر […]

ظهرت المقالة أين مليارات الهجرة؟.. أطفال النازحين بلا مأوى تحت الثلوج ومخاوف من وفيّات بسبب الأمراض أولاً على ايشان.



