2024-12-14 22:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة التربية، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي تعطيل للدوام الرسمي في المدارس غداً الاحد.

وقالت الوزارة بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، إنه "لا يوجد أي تعطيل للدوام الرسمي في المدارس يوم غد الاحد".

يأتي هذا، فيما ناشد مواطنون الجهات الحكومية بتعطيل الدوام الرسمي غداً بعد دخول المئات إلى المستشفيات العراقية بسبب العاصفة الترابية.

وذكر مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري، في وقت سابق، أن حركة الغبار بدأت اليوم عند الساعة التاسعة صباحا من شمال غرب محافظة نينوى والبادية السورية من جنوب الحسكة، بالإضافة إلى تصاعد الغبار في منطقة البعاج في قضاء سنجار، موضحا أن الغبار وصل إلى العاصمة بغداد وسيزول تدريجيا مساء اليوم.