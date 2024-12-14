الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | العراق في دقيقة 14-12-2024
فيديو | العراق في دقيقة 14-12-2024
نسخ الرابط
2024-12-14 22:20:01 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | الشبلاوي عن أيام الحلبوسي في المجلس.. إدارة فائقة والقوانين تشرع بساعتين!
فيديو | أنباء عن قربه من السعودية.. هل يرحل علي جاسم عن فريقه كومو؟
فيديو | أول الحديث مع أحمد الحلو | ضيف الحلقة الشاعر منذر عبد الحر
فيديو | هل سيشمل مجرمو سبايكر بـ"العفو العام؟.. أحد ذوي الشهداء: أكو قانون "ما يشملهم" ابد...
فيديو | رئيس هيئة التقاعد الوطنية - ماهر حسين رشيد مع حميد عبدالله
فيديو | انسحاب روسيا من سوريا.. تكتيكي أم صفقة كبرى؟ | #التاسعة
فيديو | موازين | المسلمون في الهند.. أي مستقبل؟
فيديو | سوريا بعد الاسد.. الجولاني يُغيّبْ الجميع #تحت_الملاحظة مع حيدر زوير