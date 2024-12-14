استعدادا لخليجي 26.. المنتخب العراقي يباشر بأول وحدة تدريبية في الدوحة

2024-12-14 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر المنتخبُ الوطنيُّ العراقي إجراءَ تدريباته مساء اليوم السبت في الدوحة ضمن معسكره التدريبيّ الذي يستمرُ لغاية الـعشرين من الشهر الحاليّ تأهباً للمُشاركةِ في خليجي 26 في الكويت للمدةِ من 21 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي لغاية 3 كانون الثاني/ يناير المقبل.

تدريباتُ اليوم احتضنتها مراكزُ التدريب التابعة لجامعةِ قطر، وحضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، والنائبُ الثاني يونس محمود، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، إضافةً إلى رئيسِ الهيئة الإداريّة لنادي الكهرباء علي الأسدي، وشاركَ فيها (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن، ريبين سولاقا، علي فائز، مناف يونس، سعد عبد الأمير، أمجد عطوان، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، هه لو فائق، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مهند جعاز ، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين.

وقاد تدريبات اليوم المدربُ والمحلل الفنيّ ايسدري رامون، ومدرب اللياقة البدنيّة مانولو سالادو، ومن المتوقعِ أن يصلَ اليوم في وقتٍ متأخرٍ مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس إلى جانبِ أفراد الملاكِ المساعد، والالتحاق بمقرِّ إقامةِ الوفد العراقيّ في الدوحة، بينما يصل غداً محترف سلوفاكو التشيكي ميرخاس دوسكي.

ومن المؤملِ أن يخوضُ غداً منتخب العراق الوطنيّ وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية من أجل زيادةِ الجرعات التدريبيّةِ قبل المشاركةِ في بطولةِ خليجي 26 التي يدخلها المنتخب العراقي وهو حامل اللقب.