خمسة انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-12-14 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري المحترفين لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الجيش على ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 11-2، وفوز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق امانة بغداد بنتيجة 3-2.

كما فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق آليات الشرطة بنتيجة 3-2، وفاز فريق دجلة الجامعة على ضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 1-0.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نفط البصرة على ضيفه الشباب البصري بنتيجة 11-1.