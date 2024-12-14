العراق وإيطاليا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والسياحي

2024-12-14 22:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوقع اتحاد الغرف التجارية العراقية مذكرة تفاهم مع نظيره الإيطالي للتعاون الاقتصادي والسياحي.وذكر بيان لاتحاد الغرف التجارية العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بحضور دبلوماسي وتجاري رفيع المستوى وقع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالية اندريه بريتيه مذكرة تفاهم مشتركة، بحضور سفير العراق في إيطاليا سيوان بارزاني ، وممثلي السفارة العراقية في روما وعدد من رجال الأعمال" .وأضاف، أن " مذكرة التفاهم تضمنت طرح عدة محاور عمل مشتركة أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين العراق و إيطاليا ، وكذلك العمل على تاسيس مجلس الأعمال العراقي -الإيطالي ، بالإضافة إلى ملتقى الأعمال العراقي الإيطالي والذي من المقرر عقده مطلع العام القادم".