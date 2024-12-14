مخرج إيطالي: العروض بمهرجان بغداد للمسرح كانت على مستوى عالمي

2024-12-14 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأشاد المخرج الايطالي والتر ماتيني ، بالعروض العراقية المقدمة في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، مؤكدا أنها كانت على مستوى عالمي.وقال ماتيني لوكالة الانباء العراقية (واع): أن "هذه المشاركة الثانية لي في العراق، جئنا الى بغداد للمشاركة بمسرحية (هاملت) انا مخرج والمسؤول على حركات الراقصين في الفرقة"، مبينا أن "الفكرة الرئيسية لهذا العرض شخصية اوفيليا في العصر الحديث تقرا عن اوفيليا في الكتاب وتحاول ان تجد مشتركات بينها وبين الشخصية المكتوبة".وأضاف: أنه "ومن خلال قراءتها في الكتاب تظهر شخصيات شكسبير أمامها وتتفاعل معها"، مواصلا" أن "العروض العراقية التي شاهدناها كانت على مستوى عالمي ".وتابع: "نتمنى إنتاج عمل مسرحي مشترك عراقي ايطالي"، مؤكداً: "سأرفع طلباً الى دائرة السينما والمسرح بهذا الموضوع، فنحن فرقة ايطالية اعضاؤها من بلدان متعددة فرنسا بلجيكا البرتغال ايطاليا".