قتيل بمشاجرة بين تجار سلاح جنوبي العراق

2024-12-14 23:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بحصول معركة مسلحة بين تجار سلاح شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شقيقين من أبرز تجار السلاح بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية دخلا بشجار مسلح بينهما بمنطقة حي الزهور، وأدى الشجار لمقتل أحدهما على يد الآخر".

وبين المصدر، ان "دوافع الجريمة لم تعرف لغاية الآن، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، وتم نقل جثة المجنى عليه للطب العدلي".