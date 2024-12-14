مشاجرة عشائرية تتطور الى مهاجمة دورية للشرطة في بغداد

2024-12-14 23:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة ضابط في الشرطة العراقية أثناء فض مشاجرة عشائرية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدسات) ضمن قطاع 27 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة".

ولفت الى ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وأثناء فض المشاجرة تم اطلاق النار على الدورية ما اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم ومنتسب".

واشار المصدر الى "اعتقال عدد من مثيري المشاجرة والتحفظ على المصابين".