2024-12-14 23:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، بتسجيل 4 إصابات بينهم ضابط ومنتسب اثر مشاجرة عشائرية في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة عشائرية وقعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قطاع 27 في مدينة الصدر شرقي بغداد، ما اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة".

وأضاف أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث واثناء فض المشاجرة تم اطلاق النار على الدورية ما أدى الى إصابة ضابط برتبة ملازم ومنتسب"، مشيراً الى أنه "تم اعتقال عدد من مثيري المشاجرة والتحفظ على المصابين".