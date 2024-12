2024-12-14 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة التربية، مساء اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد. وقالت الوزارة في توضيح تابعته “عراق اوبزيرفر”، إنها “تنفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية”. يذكر أن عاصفة ترابية ضربت مساء اليوم السبت، اغلب محافظات العراق.

