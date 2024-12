2024-12-14 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر تسببت العاصفة الترابية التي ضربت مناطق في العراق، بتوقف الحركة الملاحية في مطار النجف. وقال مصدر مطلع لـ “عراق اوبزيرفر”، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية توقف الحركة الملاحية في مطار النجف. وأضاف أن الحركة الملاحية في مطار بغداد ما زالت مستمرة ومدى الرؤية 800 متر.

