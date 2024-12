صلاح على موعد مع مئوية تاريخية أمام فولهام

2024-12-14 23:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر يتطلع الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتحقيق رقمًا مميزًا خلال مواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويستقبل ليفربول نظيره فولهام، مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 16 للبريميرليج. وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فان صلاح سيكون على موعد مع هدف مئوي حال هز شباك فولهام على ملعب آنفيلد. وسبق …

