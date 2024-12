شرطة بغداد تطيح بمتهم مطلوب بانتحال صفة ضابط

2024-12-14 23:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

باذاد/ عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم السبت، القاء القبض على متهم مطلوب بانتحال صفة ضابط. وذكرت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “مفارز مركز شرطة الملعب تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المواد القانونية (٣٩٥/ ٢٨٩/٢٩٨) ق ع والمحكوم غيابيا”. واضافت “تمت عملية القبض خلال تنفيذ أمر قبض …

