2024-12-14 23:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أقر وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، اليوم السبت، على اتصال "مباشر" بين حكومة بلاده وهيئة تحرير الشام، المعارضة المسلحة التي أسقطت بشار الأسد وتسيطر الآن على دمشق. وقال بلينكن إن الاتصالات المباشرة مع هيئة تحرير الشام، كما تُعرف، ومجموعات أخرى داخل سوريا تركز أيضاً على حثهم على العثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس". […]

The post وزير الخارجية الأميركي: اتصلنا بشكل مباشر مع هيئة تحرير الشام appeared first on جريدة المدى.