باتشوكا المكسيكي ينتزع كأس التحدي من الأهلي المصري

2024-12-15 00:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعانتزع فريق باتشوكا المكسيكي كأس التحدي بالفوز على الأهلي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.وأضاف باتشوكا لقبه الثاني في مشواره ببطولة فيفا إنتركونتيننتال بعد الفوز بكأس ديربي الأمريكتين، وبخر حلم الأهلي في مواجهة ريال مدريد بالمباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.واكتفى الأهلي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، وعجز أيضا عن رد اعتباره من الخسارة أمام باتشوكا بنتيجة 2-4 في مونديال الأندية عام 2008.