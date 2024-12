2024-12-15 00:20:06 - المصدر: جريدة المدى

 ذي قار / حسين العامل أعرب مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عن قلقهم إزاء ما تعرض له الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري من تعذيب عقب اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية في ذي قار، فيما طالب الضحية رئيس مجلس الوزراء ومدير جهاز الامن الوطني بفتح تحقيق في ما تعرض له […]

