الكرد يطالبون بتسريع إجراء تعويض متضرري "استفتاء أكتوبر" في طوزخورماتو

 صلاح الدين/ محمود الجبوري طالب المكون الكردي في صلاح الدين بتسريع اجراءات تعويضات متضرري احداث استفتاء استقلال كردستان في اكتوبر عام 2017 والتي خلفت اضرارا مادية وبشرية جسيمة في القضاء الى جانب الاخطاء العسكرية. الاف المتضررين من احداث اكتوبر 2017 مازالوا ينتظرون إطلاق التعويضات وتسلمها رغم انها تتناقل بين اجراءات روتينية مطولة بين دوائر […]

