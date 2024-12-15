التجارة الكوردستانية: وصول "الدفعة الاخيرة" من المستحقات المالية لفلاحي الاقليم لعام 2024

2024-12-15 00:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة الصناعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن وصول صك بالقسم الأخير الذي يضم أكثر من 125 مليار دينار من المستحقات المالية لفلاحي الاقليم، مؤكدة ان ستقوم بتوزيع المبالغ خلال ايام بعد انتهاء الاجراءات الادارية الخاصة

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان حساب الوزارة تلقى، اليوم السبت، صكا بالقسم الأخير من مبلغ المستحقات المالية لفلاحي الاقليم للعام الجاري 2024، لافتا الى ان الاجراءات الادارية ستستكمل خلال الايام القليلة المقبلة ويتم توزيع المبالغ على الفلاحين.

واوضح البيان ان القسم الأخير من المبلغ يتضمن مبلغ (47٫642٫421٫000) سبعة وأربعين مليارا وستمائة واثنين واربعين مليونا واربعمائة وواحد وعشرين الف دينار لمحافظة السليمانية ومبلغ (44٫045٫043٫000) اربعة واربعين مليارا وخمس واربعين مليونا وثلاثة وأربعين ألف دينار لمحافظة اربيل (34٫165٫533٫000) وأربعة وثلاثين مليارا ومائة وخمسة وستين مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين الف دينار لمحافظة دهوك، مضيفا أنه بذلك يكون المجموع الكلي للقسم الأخير من المبلغ (125٫852٫997٫000) مائة وخمسة وعشرين مليارا وثمانمائة واثنين وخمسين مليونا وتسعمائة وسبع وتسعين الف دينار.